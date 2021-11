Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Bitburg (ots)

Bitburg. An einem auf dem Parkplatz in der Denkmalsstraße abgestellten Pkw (Ford Focus) wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag drei Reifen zerstochen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell