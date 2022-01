Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Junge bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Leipziger Straße erlitt ein Dreijähriger am Mittwoch, um 13.15 Uhr, leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten den Jungen in Begleitung der Mutter in ein Krankenhaus. Der Junge querte zum Unfallzeitpunkt die Leipziger Straße in südliche Richtung. Am Fahrbahnrand standen mehrere geparkte Autos. Er kollidierte mit dem Wagen eines 59-Jährigen, der auf der Leipziger Straße in Richtung Dresdener Straße unterwegs war. Es entstand geringer Sachschaden. Die Unfallbeteiligten kommen aus Castrop-Rauxel.

