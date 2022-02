Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Sturmwarnung für Donnerstag: Stadt mahnt zur Vorsicht

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Der städtische Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) ist am Mittwoch (16. Februar) zusammengetreten, um aufgrund der Wetterprognose für Donnerstag eigene vorbeugende Maßnahmen zu erörtern und notwendige Warnungen an die Bevölkerung zu besprechen. Angekündigt sind laut Deutschem Wetterdienst ab Mittwoch 22.00 Uhr insbesondere Sturmböen bis zur Stärke 9-10, ggf. während der Nacht auch in orkanartiger Stärke.

Die Erkenntnisse des Deutschen Wetterdienstes gehen aktuell nicht von extremen Unwettern im Kölner Raum aus. Gleichwohl sollte die Lage nicht unterschätzt werden, zumal Wetterverschlechterungen jederzeit möglich sind", so SAE-Leiter Thore Eggert.

Kinder möglichst zu Hause lassen, kein Sport und Spiel im Freien

Wie das Schulministerium bekanntgab, wird am morgigen Donnerstag der Unterricht ausgesetzt. Die Schulverwaltung stellt klar, dass Schülerinnen und Schüler im Falle eines Falles nicht vor der Tür stehen bleiben, aber nicht unterrichtet werden können. Bei den Kindertagesstätten sind die Träger frei in ihrer Entscheidung. Da die Teilnahme freiwillig ist, obliegt es letztendlich den Eltern, die Entscheidung zu treffen, ob sie ihr Kind die Einrichtung besucht oder nicht. Die landesweite Empfehlung lautet, die Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen. Auch das städtische Jugendamt greift diesen Appell auf und bittet die Eltern, ihre Kinder weder in die Kita noch in Schule oder in den Offenen Ganztag zu schicken.

Die städtischen Außensportplätze (Stadion, Gustav-Stresemann-Str., IGP) sind geschlossen, die Hallen bleiben geöffnet. Die Sportverwaltung empfiehlt den Trägern der übrigen Außensporteinrichtungen im Stadtgebiet, ihre Einrichtungen geschlossen zu halten, und allen Sportbegeisterten, den Hallensport am morgigen Tag zu unterlassen.

Auch auf Spiel- und Bolzplätzen können Gefahren durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume entstehen, also auch hier die dringende Bitte, auf einen Besuch während der Sturmlage zu verzichten.

Städtische Fachdienste in Bereitschaft

Die Kanalunterhaltung des städtischen Abwasserwerks ist mit erweitertem Personal in Rufbereitschaft, um insbesondere die Rechen der Bachdurchlässe von verwehtem und angeschwemmtem Unrat freizuhalten. Die Feuerwehreinsatzleitung ist ebenfalls in Bereitschaft, auch StadtGrün hat Sonderkontrollen von Bäumen im Stadtgebiet angeordnet. Die Friedhöfe wurden mit Warnschildern versehen und das Betreten untersagt; Beerdigungen wurden abgesagt.

Ergänzend hierzu rät der SAE dringend davon ab, allgemein städtische Grünflächen oder Waldgebiete zu betreten und sich generell nicht im Freien aufzuhalten. "Der gesunde Menschenverstand sollte jederzeit der Gradmesser sein. Wir hoffen, am Ende einer nicht allzu turbulenten Wetterlage Entwarnung geben zu können," erklärt SAE-Leiter Thore Eggert.

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell