Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Brand einer Lagerhalle im Gewerbegebiet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde am Mittwochabend (26.01.2022) um 17:40 Uhr -per Notruf 112- über ein Feuer in einer Lagerhalle im Industriegebiet "Britanniahütte" in Bergisch Gladbach informiert.

Die Leitstelle entsandte aufgrund der Meldung umgehend die beiden Feuerwachen 1 und 2, die Löschzüge 6 (Paffrath/Hand), 7 (Stadtmitte), 10 (Refrath), den Einsatzführungsdienst (B-Dienst), den Leitungsdienst (A-Dienst), sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug an die Einsatzstelle. Bei Eintreffen der ersten Einheit, stand in einer Lagerhalle eine Fläche von ca. 75m² in Brand. Das Feuer hatte sich auch auf das Dach ausgebreitet. Schnell konnte festgestellt werden, dass sich keine Person mehr in der Halle aufhielt. Von drei Seiten wurde ein massiver Löschangriff über eine Drehleitern und zwei weitere Rohre im Außenangriff vorgenommen. Dank des schnellen Eingreifens, konnte das Feuer gegen 18:30 Uhr unter Kontrolle gebracht werden.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit rund 45 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei war ebenfalls mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die verwaisten Feuerwachen 1 und 2 wurden während des Einsatzes von der Löschgruppe 5 (Schildgen) und dem Löschzug 9 (Bensberg) besetzt. Aktuell befindet sich noch eine Einheit der Feuerwehr für eine Brandwache vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bergisch Gladbach

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Simon Schwab

stv. Pressesprecher

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell