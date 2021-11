Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Einbruch in Firmengelände in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 11.11.2021, Ca. 23.00 Uhr bis 05:00 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Zerstören eines Zaunes auf ein Firmengelände an der Wiefelstede am Ortsausgang Aschhauserfelds Richtung Wiefelstede. Vom Gelände wurde mehrere hochwertige Baumaschinen wie Rüttelplatten, Stampfer, Motorbesen, Lasergeräte, entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Täter müssen auf jeden Fall ein größeres Fahrzeug bzw. einen Anhänger mitgeführt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270, in Verbindung zu setzen.

