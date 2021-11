Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Einfamilienhaus am Wechloyer Weg +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu heute brachen zwei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Wechloyer Weg ein. In Abwesenheit der Bewohner verschafften sie sich gegen 02:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zugang zum Haus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Dabei lösten sie einen Alarm aus und ergriffen zu Fuß die Flucht. Eine Fahndung im Nahbereich führte nicht zum Antreffen der Täter. Die Polizei bittet Zeugen, die in Bereich Wechloyer Weg/Uhlhornsweg/Haarenfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1358557)

