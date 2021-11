Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: --Pressemitteilung der Polizei Edewecht-- Zeugen gesucht nach Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Radfahrerin

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, 04.11.2021, kommt es gegen 17:10 Uhr auf dem Radweg der Oldenburger Straße in Edewecht, zwischen den Einmündungen Jüchterweg und Breeweg, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einer Radfahrerin. Diese stürzt und erleidet Frakturen im Bereich beider Handgelenke. Der Fußgänger entfernte sich nach dem Zusammenstoß ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edewecht, 04405/925960, in Verbindung zu setzen.

