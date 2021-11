Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einrichtung einer Ermittlungsgruppe nach sexuellem Übergriff +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, dem 06.11.2021, ist es in der Wardenburgstraße in Oldenburg zu einem sexuellen Übergriff auf einen Jungen gekommen. Der bislang unbekannte Täter hatte zunächst zwei 7-jährige Kinder um Hilfe gebeten. Diese folgten dem Mann auf eine Grundstückszufahrt, in der er gegenüber dem einen Kind sexuell übergriffig wurde.

Wir berichteten bereits am gestrigen Tag:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5066478 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5066495.

In diesem Zusammenhang wurde bei der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland am heutigen Tag, nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Oldenburg, eine Ermittlungsgruppe (EG) eingerichtet. Die Ermittlungsbeamtinnen und -beamten der "EG Paillette" bitten weiterhin die Bevölkerung um Hinweise, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Sie können diese telefonisch unter der Nummer 0441-7904115 oder auch persönlich auf jeder Polizeidienststelle weitergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell