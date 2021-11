Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radfahrer mit 1,76 Promille kontrolliert +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 07.11.2021, fällt einer Streifenwagenbesatzung in der Nadorster Straße ein Radfahrer auf, der in Schlangenlinien auf dem Radweg stadtauswärts fährt. Kurz bevor die Polizeibeamten mit ihrem Auto in Höhe des Radfahrers sind, überquert dieser, ohne den Verkehr zu beachten, unmittelbar vor ihnen die Nadorster Straße und fährt in die Ackerstraße. Bei einer anschließenden Kontrolle des 30-jährigen Radfahrers wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,76 Promille festgestellt. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe auf der Dienststelle durchgeführt. (1341999)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell