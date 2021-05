POL-HL: OH-Süsel-Middelburg / Auffälliges Fundfahrrad

Polizeidirektion Lübeck

Auffälliges Fundfahrrad

Am gestrigen Dienstag (04.05.) wurde im Ortsteil Middelburg/Süsel ein auffälliges, weißes Fahrrad aufgefunden. Eine Diebstahlsanzeige liegt den Beamten der Polizeistation Süsel nicht vor. Die Ermittler fragen nun: "Wem gehört dieses weiße Fahrrad mit einem schwarzen Fahrradkorb an der Lenkstange und einem auffälligen, braunen Sattel mit Blumenmotivdruck?" Hinweise bitte an die Polizeistation Süsel unter der Rufnummer 04524-7309910 oder per Mail an suesel.pst@polizei.landsh.de

