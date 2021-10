Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ausstellung beschädigt

Nordhausen (ots)

Unbekannte beschädigten auf der Terrasse der Bibliothek ein Exponat der derzeitigen Ausstellung "Zwischen Erfolg und Verfolgung. Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach". Bei dem Exponat handelt es sich um die Figur des Fußballnationalspielers Julius Hirsch. Am Donnerstagnachmittag informierten die Verantwortlichen der Stadt die Polizei. Die Beschädigung hatten Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Mittwoch, gegen 23 Uhr, entdeckt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und sucht nun Zeugen. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhause, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell