Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Am Tag des europäischen Notrufs: Feuerwehr Bergisch Gladbach ist beim Twittergewitter live dabei

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach - wo ehrenamtliche- und Berufsfeuerwehrleute gemeinsam Schulter an Schulter ihren Dienst am Menschen versehen - beteiligt sich am 11.2.2022 an der bundesweiten Aktion.

In der aktuellen Zeit ist es noch üblicher geworden, digitale Einblicke in den Alltag zu erhalten: Am europaweiten Notruftag am Freitag, 11. Februar 2022, lassen Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland die Bevölkerung über den Kurznachrichtendienst Twitter beim dritten "Twittergewitter" direkt an Einsätzen und Ausbildung teilhaben, geben Informationen über das Engagement und Verhaltenstipps für den Notfall.

Unter dem Hashtag #bergischgladbach112 können von 8 Uhr bis 20 Uhr die Tweets der Feuerwehr Bergisch Gladbach online auf Twitter verfolgt werden (@feuerwehrgl oder https://twitter.com/feuerwehrgl). Unter dem Hashtag #112live sind alle Tweets der teilnehmenden Feuerwehren, verstreut über das ganze Bundesgebiet, sichtbar.

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell