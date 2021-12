Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211220 - 1508 Frankfurt-Seckbach: Nach Verkehrsunfall geflohen

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen entdeckten am Samstag, den 18. Dezember 2021, gegen 02.30 Uhr, einen Dacia Duster, der erheblich beschädigt auf der Friedberger Landstraße stand.

Möglicherweise war der Fahrer des Wagens zu der angegebenen Uhrzeit auf die Friedberger Landstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. In Höhe der Unfallklinik prallte er gegen die Mittelleitplanke, wodurch wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das 6. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510600.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell