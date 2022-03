Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Bäckerei- Bargeld entwendet #polsiwi

Siegen- Kaan-Marienborn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16.03.2022) ist ein unbekannter Täter zwischen 19:00 Uhr und 03:00 Uhr in eine Bäckerei an der Hauptstraße in Kaan-Marienborn eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich auf der Rückseite des Objektes gewaltsam Zutritt ins Gebäudeinnere. Dort durchwühlte er zahlreiche Schränke. Ersten Erkenntnissen nach nahm der Einbrecher Bargeld in dreistelliger Höhe mit. Der Gesamtsachschaden wird ersten Schätzungen nach ebenfalls auf einen dreistelligen Betrag beziffert. Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/ 7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell