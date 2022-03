Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: E-Bike Fahrer stürzt und verursacht dadurch Unfall - Parkenden PKW gestreift

Aalen (ots)

Aalen: Parkenden PKW gestreift

In der Wilhelmstraße streifte am heutigen Donnerstag gegen 11:30 Uhr eine 56-Jährige mit ihrem VW Golf beim Einparken einen dort geparkten Opel Vectra und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: E-Bike Fahrer stürzt und verursacht dadurch Unfall

Am Donnerstag gegen 06:40 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem E-Bike die Strümpfelbachstraße in Weiler i.d.B. in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd auf dem dortigen Gehweg. Kurz vor einer Bushaltestelle wechselte der Biker kurzzeitig vom Gehweg auf die Fahrbahn. Nachdem er nach der Bushaltestelle wieder auf den Gehweg auffahren wollte, rutschte das Hinterrad weg und der 31-Jährige stürzte. Hierbei prallte er mit seinem Kopf auf einen am Grundstücksrand ausgelegten scharfkantigen Dekorationsstein und verletzte sich - nachdem er keinen Helm trug - leicht. Er wurde deswegen zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des stürzenden Radfahrers musste ein nachfolgender 42-jähriger VW-Fahrer sein Fahrzeug stark abbremsen. Dies wiederum erkannte ein dahinterfahrender 19-jähriger Ford-Lenker zu spät und fuhr auf den VW auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

