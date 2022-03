Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Firma eingebrochen & Fahrrad entwendet

Aalen (ots)

Urbach: In Firma eingebrochen

In der Nacht auf Donnerstag gegen 0:45 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Steinbeisstraße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Einbrecher erbeuteten einige hundert Euro Bargeld und hinterließen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen, die in der Nacht oder im Vorfeld der Tat entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 mit dem Polizeiposten Plüderhausen in Verbindung zu setzen.

Fellbach-Schmiden: Fahrrad entwendet

Am Mittwochabend zwischen 19 Uhr und 21 Uhr wurde ein blauschwarzes Mountainbike, das an den Fahrradständern bei der Schwimmhalle in der Talstraße abgestellt und angeschlossen war, gestohlen. Das Fahrrad der Marke Orbea hat einen Wert von etwa 300 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

