Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Murrhardt: Nachtragsmeldung zu Zeugenaufruf nach Holzdiebstahl

Aalen (ots)

Zum Holzdiebstahl, der am gestrigen Mittwoch zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in der Verlängerung der Harbacher Straße stattgefunden hat, haben sich inzwischen neue Hinweise ergeben. Beim Fahrzeug soll es sich um einen roten Scania mit Anhänger gehandelt haben. An der Seite des Scania sollen sich silberne Löwenköpfe mit Flammen befunden haben. Das Fahrzeug soll von einer ca. 30-35 Jahre alten Frau mit längeren braunen Haaren gefahren worden sein. Zeugen, die Hinweise zum auffälligen Fahrzeug geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07192 5313 beim Polizeiposten Murrhardt zu melden.

Anbei die ursprüngliche Meldung:

Murrhardt: Holzdiebstahl

In der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Dieb am Mittwoch ca. 38 Festmeter Holz, die am Wegesrand in der Verlängerung der Harbacher Straße abgelegt waren. Das Holz wurde vermutlich mit einem roten Kurzholz-Lkw abtransportiert, am Anhänger war eine Schwäbisch Haller Zulassung angebracht. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Murrhardt telefonisch unter der Nummer 07192 5313 entgegen.

