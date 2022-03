Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Vereinsheim - Radfahrer und Autofahrer streiten sich - Telefonverteiler beschädigt - Rotlicht missachtet - Sonstiges

Ostalbkreis 31.03.2022

Oberkochen: Bei Ausweichmanöver kollidiert

Eine 19-Jährige verursachte am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, bei einem Ausweichmanöver, auf der B19 zwischen Oberkochen und Aalen, einen Verkehrsunfall mit circa 3000 Euro Sachschaden. Die junge Frau befuhr den Verzögerungsstreifen an der Abfahrt Oberkochen Nord, als ein vor ihr fahrender PKW plötzlich abbremste. Da es ihr nicht mehr gelang rechtzeitig zu bremsen, wich sie mit ihrem Daimler-Benz nach links auf die Fahrbahn der B19 aus und übersah dabei offensichtlich den dort fahrenden Audi eines 50-Jährigen, so dass es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Westhausen: Rotlicht missachtet

An der Kreuzung B29/Nördlinger Straße kam es am Mittwoch gegen 17:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Nissan Qashqai. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr der Linienbus von der Bundesstraße in den Kreuzungsbereich zur Nördlinger Straße ein. Ein auf der B29 aus Richtung Hüttlingen heranfahrender 45-Jähriger Nissan-Lenker missachtete wohl aus Unachtsamkeit das für ihn geltende Rotlicht, fuhr in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Bus. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Heubach: Tier ausgewichen

Eine 34-jährige Lenkerin eines Mazda fuhr am Donnerstag um kurz nach Mitternacht die Beiswanger Straße und wich dort einem Tier aus, welches die Straße querte. Hierbei prallte sie mit ihrem Fahrzeug gegen einem am Straßenrand geparkten Ford Galaxy. Von diesem Fahrzeug wurde der Mazda abgewiesen und prallte im weiteren Verlauf noch gegen einen geparkten Opel Meriva. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Telefonverteiler beschädigt

Gewaltsam riss eine bislang unbekannte Person einen Telefonverteilerkasten in der Wolf-Hirth-Straße aus der Bodenverankerung. Hierbei wurde sogar die Bodenplatte beschädigt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Iggingen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Mittwoch gegen 21 Uhr befuhr ein 24-jähriger Lenker eines BMW die L1157 von Iggingen in Richtung B29. Auf der Strecke wich der Fahrer Wildtieren aus, welche die Fahrbahn querten. Hierbei kam das Fahrzeug ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der BMW gegen die dortigen Leitplanken und kam auf diesen zum Stehen. Der Schaden am PKW wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Der junge Fahrer blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer und Autofahrer streiten sich

Am Mittwoch um kurz vor 17 Uhr kam es in der Lindenfirstraße zu einem Streit zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem 34-jährigen Autofahrer. Im Laufe des Streits wurde der 34-Jährige von dem Unbekannten geschlagen. Grund des Streites war, dass der Radfahrer angab, mit seinem Rad nicht an dem Auto vorbei zu kommen. Während des verbalen Streits zwischen den beiden, wollte die 31-jährige Ehefrau des 34-Jährigen per Telefon die Polizei verständigen. Dies wollte der Radfahrer verhindern. Hierbei verletzte er die Frau leicht. Daraufhin ging der 34-Jährige, der sein Kleinkind auf dem Arm hatte, dazwischen. Hierbei versuchte der Radfahrer den 34-Jährigen mit der Faust auf die Brust zu schlagen. Hierbei streifte er diesen sowie das Kleinkind leicht. Anschließend fuhr der Radler davon. Der Mann wurde als korpulent und etwa 50-60 Jahre alt beschrieben. Er trug eine neonfarbene gelbe Regenjacke sowie eine schwarze Hose. Unterwegs war er mit einem E-Bike mit einem schwarzen Schloss. Hinweise auf den Radfahrer erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Schechingen: Einbruch in Vereinsheim

Am Mittwoch gegen 6 Uhr wurde festgestellt, dass in der Nacht zuvor offensichtlich in ein Vereinsheim in der Albstraße eingebrochen wurde. Durch Verantwortlich wurde bemerkt, dass eine verschlossene Tür aufgebrochen wurde und in einem weiteren Raum vergeblich versucht wurde, einen Beamer, welcher an der Decke befestigt ist, zu entwenden. Aus einer Vitrine wurde eine Kette entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 / 9219680 entgegen.

Ellwangen: Radfahrer stürzt - Zeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 16:10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Pedelec-Lenker die Straße "An der Jagst" in Richtung Rindelbach. Aus dem dort befindlichen Firmenparkplatz fuhr der Lenker eines VW Touran aus, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Radfahrer zu achten. Dieser musste eine Gefahrenbremsung einleiten, kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw-Lenker setzte daraufhin seine Fahrt in Richtung Rindelbach fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5800 zu melden.

