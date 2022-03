Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - PKW zerkratzt

Aalen (ots)

Mögglingen: PKW zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14 Uhr und Dienstag, 16 Uhr, wurde ein Seat Ibiza, der im Pfaffenäckerweg geparkt war, auf der kompletten Fahrerseite zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Samstag um 10 Uhr stellte ein 73-Jähirger fest, dass sein VW Golf Plus, welchen am Freitag gegen 12 Uhr in der Neißestraße auf dem dortigen Parkdeck abgestellt hatte, in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490 entgegen.

Aalen: Parkenden Audi beschädigt

Ein Audi TT, der in der Steinertgasse geparkt war, wurde vermutlich dort von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der entstandene Schaden, der am Mittwoch gegen 13:40 Uhr festgestellt wurde, wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Aalen: PKW während Einkauf beschädigt

Am Mittwoch um 13 Uhr stellte eine 69-Jährige ihren VW Golf auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße ab. Als sie gegen 13:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses hinten rechts beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 /5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell