Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Unterschneidheim: Vorfahrt missachtet

Ein 20-jähriger Lenker eines Audi befuhr am Dienstag um kurz nach 6 Uhr die Wilflinger Straße. Im Kreuzungsbereich zur Geislinger Straße fuhr er auf diese ein, ohne darauf zu achten, dass dort bereits ein BMW in Richtung Geislingen fuhr, so dass es zum Unfall im Einmündungsbereich kam. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Gabelstapler beschädigt PKW

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Haller Straße lud ein 23-jähriger Mann mit einem Gabelstapler Waren von einem LKW ab. Hierbei rangierte er mit seinem Stapler und beschädigte dabei einen dort geparkten VW Passat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Einparken

Gegen 15:40 Uhr wollte eine 61-jährige Lancia-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug in eine Parklücke auf dem Marktplatz einparken. Hierbei kollidierte sie mit einem dort geparkten Mercedes-Benz, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall auf Parkplatz

Am Dienstag gegen 15:50 Uhr beschädigte ein 61-jähriger Ford-Lenker auf dem Parkplatz eines Discounters in der Weißensteiner Straße einen dort geparkten Ford Mondeo. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

