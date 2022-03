Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Zeugen nach gefährlichen Fahrmanövern gesucht & Mofa gestohlen

Aalen (ots)

Remshalden: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Dienstag in der Zeit zwischen 14 Uhr und 14:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Alfred-Klingele-Straße. Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich durch Öffnen einer Türe den neben ihm geparkten Mercedes und fuhr danach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden am Mercedes wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise nimmt werden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schwaikheim: Zeugen nach gefährlichen Fahrmanövern gesucht

Eine Streife des Polizeireviers Winnenden beobachtete am Dienstagabend gegen 19 Uhr am "Weiler-Kreisel", wie ein BMW-Fahrer von der L 1114 kommend den Kreisverkehr in Richtung der Straße "Ob dem Weiler Weg" verließ. Hierbei beschleunigte er sein Fahrzeug so stark, dass dieses übersteuerte. Als die Beamten die Verfolgung des Pkw aufnahmen, beschleunigte dieser weiterhin und bog schließlich in den Feldweg "Schwaikheimer Wiesen" in Richtung Schwaikheim ab. Dort beleidigte er zwei Fußgängerinnen durch Zeigen des Mittelfingers. Mindestens eine weitere Fußgängerin musste zur Seite springen, um nicht vom BMW erfasst zu werden. Aufgrund der hohen Gefährdung, die vom BMW-Fahrer ausging, musste die Verfolgung abgebrochen werden. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun Zeugen sowie evtl. weitere Geschädigte des Vorfalls. Insbesondere wird die Frau, die zur Seite springen musste, dringend als Zeugin gesucht. Sie sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier zu melden.

Alfdorf: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr die Hauptstraße von der Ortsmitte aus in Richtung Pfahlbronn. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Holzzaun an einem dortigen Grundstück. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zu dem Unfall bitte an den Polizeiposten Welzheim unter 07182 92810.

Schlechtbach: Mofa gestohlen

In der Nacht zum Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 01:30 Uhr und 12:00 Uhr ein Mofa. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Heilbronner Straße. Gegen 13:45 Uhr konnte das Mofa beschädigt in einem Gebüsch in der Nähe des Bahnhofes aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell