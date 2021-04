Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kleinere Brände, Unfälle mit Verletzten, Einbrüche, Diebe auf Baustelle unterwegs, An Unfallfolgen gestorben

Trochtelfingen (RT): Bargeld gestohlen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der im Laufe des Montags in ein Wohnhaus in der Talstraße eingebrochen ist. Über eine Terrassentür verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Inneren des Hauses und stieß bei seiner Suche nach Stehlenswertem auf einen kleineren Bargeldbetrag mit dem er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Trochtelfingen ermittelt. (rn)

Metzingen (RT): Fahrzeug auf die Seite gekippt

Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und drei Fahrzeugen hat sich am Montagmittag bei Neugreuth ereignet. Ein 78-Jähriger war um 14 Uhr mit einem Skoda auf der Florianstraße von der Ortsmitte herkommend in Richtung B 313 unterwegs. Im Anschluss wollte er die Bundesstraße geradeaus auf einen Feldweg überqueren. Hierbei missachtete der Skoda-Lenker die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 54 Jahre alten Peugeot-Fahrers. Dieser stieß frontal in die Seite des Pkw des Unfallverursachers, der hierdurch auf die linke Seite kippte. Der Peugeot wurde im Anschluss nach rechts abgewiesen und prallte gegen den VW Passat eines 56 Jahre alten Mannes, der auf dem Feldweg verkehrsbedingt wartete. Zeugen kamen dem Senior zu Hilfe und befreiten ihn aus seinem verunglückten Wagen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, war ersten Erkenntnissen nach aber unverletzt geblieben. Der Peugeot-Fahrer und eine 76 Jahre alte Mitfahrerin mussten mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Skoda und der Peugeot wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf 8.500 Euro geschätzt. (ms)

Kirchheim/ Teck (ES): In Lebensmittelladen eingebrochen

Zwischen Montag, zwölf Uhr, und Dienstag, 4.40 Uhr, hat ein unbekannter Täter in einen Laden am Postplatz eingebrochen. Über die Eingangstür verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendete aus dem Inneren nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere hundert Euro Bargeld und Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Hecke in Brand geraten

Zum Brand einer Hecke auf einem Flurstück im Helmensbergweg sind Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, ausgerückt. Aus noch unklarer Ursache hatte die Hecke Feuer gefangen und wurde in der Folge von der Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Baltmannsweiler (ES): Diebe auf Baustelle unterwegs

Werkzeug und Maschinen im Wert von zirka 7.500 Euro sind im Laufe der Osterfeiertage von einem Baustellengelände am Festplatz in der Schorndorfer Straße entwendet worden. Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Dienstag, 7.45 Uhr, gewaltsam auf das mit einem Bauzaun gesicherte Gelände ein. Dort brachen sie einen verschlossenen Container auf und nahmen eine Rüttelplatte, einen Stampfer sowie eine Akkuflex und ein Asphaltschneidegerät mit. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Kind über die Straße gerannt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein kleines Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag erlitten. Das vierjährige Mädchen war gegen 11.40 Uhr in Begleitung auf dem linksseitigen Gehweg der Katharinenstraße von der St. Michael Kirche herkommend unterwegs. Die Gruppe wollte im Anschluss auf Höhe des Lorettoplatzes die Straße in Richtung des dortigen Parkhauses überqueren. Ohne auf den Verkehr zu achten, rannte die Vierjährige auf die Straße. Hierbei lief sie gegen den von der Eberhardstraße kommenden und in Richtung Hechinger Straße fahrenden VW T-Roc einer 30 Jahre alten Frau. Diese hatte derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei nach keine Chancen, dem hinter einem geparkten Fahrzeug hervorspringenden Kind, auszuweichen. Das Mädchen wurde am Unfallort von einer Notärztin versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Mit Fahrzeug überschlagen

Schwere Verletzungen hat ein Pkw-Lenker beim Überschlag mit seinem Fahrzeug am Montagabend auf der B 28 bei Weilheim erlitten. Der 54-Jährige befuhr mit einem Opel gegen 18.45 Uhr die Bundesstraße in Richtung Rottenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen gegen eine Böschung und überschlug sich, ehe er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der 54-Jährige, der den derzeitigen Ermittlungen zufolge keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Durch umherfliegende Splitter wurde zudem ein entgegenkommender Smart beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro beziffert. Der Opel musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Rosenfeld (ZAK): Heckenbrand

Unachtsam entsorgte Asche dürfte den ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für den Brand einer Hecke am Montagnachmittag in der Danbachstraße gewesen sein. Gegen 15.30 Uhr hatte die Thujahecke im Bereich der entsorgten Asche Feuer gefangen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen, die zwischenzeitlich auch auf einen danebenstehenden Baum übergegriffen hatten. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist durch das Feuer kein Fremdschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. (rn)

Hechingen (ZAK): 74-Jähriger an Unfallfolgen gestorben

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 10.03.2021/11.48 Uhr

Der 74-jährige Mann, der am 9. März 2021 mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 7109 zwischen Hechingen und Boll verunglückt war, ist verstorben. Wie bereits berichtet, war der Mann am Nachmittag des 9. März auf der Fahrt von Hechingen in Richtung Boll ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Nach notärztlicher Erstversorgung war der 74-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Dort erlag er am Sonntag seinen bei dem Unfall erlittenen, schweren Verletzungen. (ak)

