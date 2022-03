Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Raubdelikt gesucht - Einbrüche - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang: Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am vergangenen Freitagabend in der Straße "In der Taus" zugetragen haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand verließ eine 25-jährige Frau zwischen 20 Uhr und 20:30 Uhr ein Wohngebäude und wurde von zwei Männern angegriffen. Hierbei soll die Frau zu Boden geschubst und festgehalten worden und ihr ein Ring entwendet worden sein. Anschließend seien die Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 dringend um Zeugenhinweise.

Schwaikheim: Gartenhütte aufgebrochen

Am Sonntag in der Zeit zwischen 3 Uhr und 14 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe eine Gartenhütte in der Verlängerung der Seestraße im Gewann Schönbühl auf und durchsuchten diese nach Diebesgut. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden zwei Luftgewehre der Marke Umarex, ein rotes Notstromaggregat vom Hersteller Honda, eine Musikanlange von JBL sowie ein Lichtstrahler im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim telefonisch unter der Nummer 07195 969030 entgegen.

Rudersberg-Schlechtplatz: Versuchter Einbruch

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Schreibwarengeschäft am Rathausplatz einzubrechen. Den Tätern gelang es glücklicherweise nicht, die Eingangstüre aufzubrechen, weshalb sie ohne Beute wieder von dannen zogen. Allerdings hinterließen sie Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 12 Uhr ein in der Mittleren Uferstraße geparkter KIA im Heckbereich beschädigt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 10:42 Uhr und 10:45 Uhr beschädigte am Dienstagvormittag ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker den linken Außenspiegel eines Lkw vom Hersteller Iveco in der Fellbacher Straße. Dieser war dort nur kurzzeitig abgestellt, während der 28-jährige Fahrer ein Paket zustellte. Zeugenhinweise auf den Verursacher, der sich nach dem Unfall unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt hat, werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Fellbach-Schmiden: Radfahrerin nach Sturz verletzt

Eine 46-jährige Mercedes-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 12:10 Uhr von der Hasenwaldstraße auf die Fellbacher Straße abbiegen. Hierbei übersah sie zunächst eine entgegenkommende 66 Jahre alte Radfahrerin. Als beide die Situation erkannten, leiteten sie jeweils eine Vollbremsung ein, wodurch eine Kollision verhindert werden konnte. Allerdings stürzte die Radfahrerin aufgrund der eingeleiteten Gefahrenbremsung und kam zu Fall, wobei sie sich leicht verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

