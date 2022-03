Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Radfahrerin wurde von Hund gebissen - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Dienstag um 09:30 Uhr wollte ein Verkehrsteilnehmer vorwärts in einen Parkplatz beim Landratsamt in der Stuttgarter Straße einparken. Hierbei streifte er einen rechts neben ihm geparkten Audi. Daraufhin fuhr der Unfallverursacher wieder aus der Parklücke aus und verließ unerlaubt den Parkplatz. Der Unfall wurde jedoch von mehreren Zeugen beobachtet und das Kennzeichen des Unfallflüchtigen notiert.

Ellwangen: Radfahrerin wurde von Hund gebissen

Am Dienstag gegen 9 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Rad einen Feldweg gegenüber der Straße Am Kottenbusch. Als sie sich einer dreiköpfigen Personengruppe näherte, welche mit nicht angeleinten Hunden spazieren gingen, klingelte sie, um auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin drehten sich zwei der Hunde zu ihr um und rannten auf sie zu. Einer der Hunde konnte von seinem Besitzer zurückgepfiffen werden. Der kleinere, etwa 40cm große Hund mit einem schwarz-grau-weißen flauschigem Fell jedoch biss der jungen Radlerin in die rechte Kniekehle. Die Hundebesitzerin erkundigte sich sofort nach dem Wohlbefinden. Anschließend gingen alle Personen weiter. Erst später bemerkte die Radfahrerin die Bissverletzung. Die Polizei Ellwangen bittet nun die etwa 60-jährige Hundebesitzerin sich unter der Telefonnummer 07961 / 9300 zu melden.

Täferrot: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Von einem Grundstück wollte ein 71-jähriger PKW-Lenker am Dienstag gegen 7 Uhr auf die Straße Bergrain ausfahren. Hierbei übersah er aufgrund eines dort geparkten Mercedes Sprinter einen dahinter vorbeifahrenden PKW-Lenker und prallte gegen dessen hintere linke Fahrzeugseite. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell