POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Crailsheim: Motorradfahrer gestürzt

Am Montagabend gegen 20 Uhr war ein 44-jähriger Motorradfahrer auf der K2641 von Onolzheim in Richtung Roßfeld unterwegs. In einem Kreisverkehr verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro.

Mainhardt: Auffahrunfall

Ein 22-jähriger Audi-Fahrer war am Montagabend gegen 17:15 Uhr auf der Heilbronner Straße unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 26-jähriger Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro entstand.

Untermünkheim: Frontalzusammenstoß

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 49-jähriger Opel-Fahrer die B19 von Untermünkheim in Richtung Steigenhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 49-jährige auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Mercedes-Fahrer. Dieser wurde zur Seite geschleudert und krachte in einen hinter dem Mercedes fahrenden 45-jährigen Sprinter-Fahrer. Die B19 musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 36 000 Euro.

