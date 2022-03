Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schlägerei in Diskothek - Dieseldiebstahl - Fenster beschädigt - PKW zerkratzt - Unfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Schlägerei in Diskothek

Am frühen Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, wurde das Polizeipräsidium Aalen über eine Schlägerei in einer Diskothek in der Max-Eyth-Straße informiert. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen des Polizeireviers Winnenden herrschte zunächst ein unübersichtliches Durcheinander. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es im Toilettenbereich der Diskothek zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Männern im Alter von 25 und 29 Jahren kam, welcher sich im weiteren Verlauf - noch auf der Toilette - zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. In diesen Streit mischten sich zwei weitere Männer ein, wobei ein bislang Unbekannter den 25-Jährigen und ein 24-Jähriger den 29-Jährigen unterstützten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der dunkelhäutige Unbekannte mit einer Glasflasche auf die beiden Kontrahenten eingeschlagen und diese auch gewürgt haben. Das Polizeirevier Winnenden bitte Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07195 / 6940 zu melden

Backnang: Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag und Montag wurden im Industriegebiet Lerchenäcker, in der Johann-Philipp-Reis-Straße, aus PKW zerkratzt zwei LKW und einem Bagger insgesamt etwa 500 Liter Diesel entwendet. Hierzu wurden die Tankdeckel aufgebrochen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1700 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 entgegen.

Kernen: Fenster beschädigt

An einer Schule in der Schafstraße wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ein Fenster beschädigt, indem mehrfach ein faustgroßer Stein dagegen geworfen wurde. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 800 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Rufnummer 07151 / 41798 entgegen.

Kernen: Aufgefahren

Ein Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro entstand am Sonntag gegen 16.30 Uhr in der Fellbacher Straße. Ein 28-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 27-jährige Mitsubishi-Fahrer abbremsen musste, weil ein davor fahrender PKW nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: PKW zerkratzt

Ein bislang unbekannter Vandale zerkratzte zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen die rechte Fahrzeugseite eines BMW, welcher in einem umzäunten Hofraum in der Ochsenstraße abgestellt war. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 / 57720 entgegen.

Winterbach: Mit Kraftrad gestürzt

Am Montagvormittag wollte ein 59-jähriger Lkw-Fahrer von der Ritterstraße in die Kelterstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 16-jährigen Kraftrad-Fahrer welcher von links an die Kreuzung heranfuhr. Der 16-Jährige erkannte die Situation und vollzog eine Vollbremsung in deren Folge er stürzte und sich leicht verletzte.

