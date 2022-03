Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Satteldorf: Von Fahrbahn abgekommen

Am Montagvormittag gegen 09:20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Sattelzugfahrer die B290 von Wallhausen in Richtung Crailsheim. An der Abzweigung nach Gröningen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort ein Straßenschild sowie zwei Leitpfosten, das Bankett und die Straße. Der Sattelzug wurde dadurch so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Die Feuerwehr musste sich aufgrund von auslaufendem Kraftstoff ebenfalls in den Einsatz begeben und war mit drei Fahrzeugen und elf Personen vor Ort. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

Untermünkheim: Spiegelstreifer

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der K2575 von Untermünkheim in Richtung Wittighausen unterwegs. In einer dortigen Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden 60-jährigen Lkw-Fahrer. Der Fahrer des grasgrünen Pritschenwagens fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. An dem Lkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher

