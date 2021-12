Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Polnischer Reisender rettet verletzte Katze

Pasewalk (ots)

Samstag, kurz vor Mitternacht, sprach ein 33- jähriger polnischer Staatsangehöriger eine am ehemaligen Grenzübergang in Linken eingesetzte Streife der Bundespolizei an. Er selbst war auf dem Weg nach Polen. Im seinem Auto befand sich eine verletzte schwarze Katze. Diese hatte er in der Ortslage Bismark am Straßenrand aufgefunden. Das Tier war offensichtlich an den hinteren Pfoten verletzt. Der Mann wollte nun wissen, wo er die Katze abgeben kann. Daraufhin nahmen die Bundespolizisten Kontakt zur Bereitschaftstierärztin Frau Dr. C. Neumann in Tantow auf und übergaben die Katze zur weiteren Behandlung. Der Besitzer/ die Besitzerin wird gebeten, sich mit der Tierärztin in Tantow in Verbindung zu setzen.

