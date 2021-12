Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Pasewalk (ots)

Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Gemeinsamen deutsch- polnischen Dienststelle Pomellen auf der Bundeautobahn 11, Höhe Anschlussstelle Penkun, einen 28- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der Mann per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Rostock wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 7 Fällen gesucht wurde. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1000,- EUR zahlen und ersparte sich damit eine 40- tägige Ersatzhaftstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell