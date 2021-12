Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: KA) Karlsruhe - Alkoholisierter Mann verweigert MNS im Bus und greift Polizeibeamte an

Karlsruhe (ots)

Ein 50-jähriger Mann wollte am Dienstagnachmittag in einem Bus keine Maske aufsetzen. Als ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe ihn auf die Maskentragepflicht im öffentlichen Personennahverkehr hinwies, griff er diesen tätlich an und beleidigte ihn. Anschließend griff er die hinzugerufenen Polizisten an. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Gegen 16 Uhr fiel einem Busfahrer ein Fahrgast auf, der keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Als ein Mitarbeiter den 50-Jährigen darauf hinwies, griff dieser ihn unvermittelt an. Er trat ihn mit Füssen und attackierte ihn mit Fäusten. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Zwischenzeitlich war der Bus weitergefahren und der Aggressor sollte kurz vor dem Hauptbahnhof durch Polizisten kontrolliert werden. Der 50-Jährige war äußerst aggressiv und schrie nur herum. Er konnte aber schließlich festgenommen und gefesselt werden. Im Streifenwagen trat er nach der Fahrerin und attackierte einen weiteren Beamten. Schließlich waren mehrere Beamte nötig, um den 50-Jährigen unter Kontrolle zu bringen.

Glücklicherweise wurde keiner der Beamten verletzt.

Der 50-jährige Aggressor war stark alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab einen Wert von über einem Promille. Er musste die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

Die Polizei sucht nun die Insassen des Busses, der von Wörth am Rhein in Richtung Karlsruhe Hauptbahnhof unterwegs war. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier Südweststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

