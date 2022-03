Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Sachbeschädigung, Feuerwehreinsätze

Aalen (ots)

Backnang: Beim Rangieren beschädigt

Ein 48-jähriger VW-Fahrer beschädigte am Freitag, gegen 16:10 Uhr, vermutlich beim Rangieren, einen auf einem Parkplatz in der Annonay-Straße geparkten Audi A5 eines 25-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Backnang: Sachbeschädigung

Bislang Unbekannte beschädigten am Samstagfrüh, gegen 10 Uhr, eine Bushaltestelle in der Weissacher Straße auf Höhe eines Supermarktes, indem sie die Scheibe der Haltestelle zerschlugen. Die Schadenshöhe beträgt ungefähr 2000 Euro. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Backnang unter 07191/9090.

Backnang: Einbruch in Reformhaus

Zwischen Freitag, 19:25 Uhr, und Samstag, 08:20 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Reformhaus in der Gerberstraße. Im Gebäude brach er ein Spindfach auf, indem sich eine Kassette mit Wechselgeld befand und entnahm dort das Geld in Höhe von über 1000 Euro. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Althütte: Einbruch in Vereinsheim

Ein bislang unbekannter Einbrecher hebelte zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, die Tür eines Vereinsheims in der Schulstraße auf. Anschließend begab sich der Einbrecher in den Gastraum und entwendete dort elektronische Geräte sowie Bargeld aus einer Geldkassette. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2800 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Zusammenstoß

Beim Einfahren in die Friedrichstraße übersah am Samstag, gegen 08:40 Uhr, ein 30-jähriger VW-Fahrer aufgrund einer Baustelle, einen 64-Jährigen der dort mit seinem Peugeot unterwegs war. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag, 21:30 Uhr, und Samstag 12:15 Uhr, einen im Postweg geparkten Renault-Clio und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Renault entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 entgegen.

Fellbach/Schmiden: Beim Vorbeifahren gestreift

Als am Freitag, gegen 14:10 Uhr, eine 61-Jährige mit ihrem Daimler-Benz in der Sailerstraße an einem Gablerstapler vorbeifahren wollte, streifte diese mit ihrem PKW die Arme der Gabel des Staplers. Hierbei wurde der Daimler-Benz beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt 3000 Euro.

Fellbach: Einbrecher überrascht

Am Sonntag gegen 19:40, kam es zu einem versuchten Einbruch in der Stuttgarter Straße. Zwei bislang unbekannte Männer hatten dort das Rolltor zur Tiefgarage gewaltsam geöffnet und gelangten so durch die Tiefgarage ins Erdgeschoss des Gebäudes. Hierbei wurden sie von einem Mann überrascht und flüchteten durch einen Seiteneingang.

Die Täter sollen beide hellhäutig, ca. 175 cm und schlank gewesen sein. Einer der beiden hatte einen 3-Tages-Bart, trug Jeans, Turnschuhe, ein olivgrünes T-Shirt mit einem neonfarbenen Hanfblatt aufgedruckt und sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.

Schorndorf: Beim Einparken beschädigt

Beim Einparken seines Volvos beschädigte ein 56-Jähriger am Freitagmittag, gegen 14:20 Uhr, einen auf einem Parkplatz beim Brünnele abgestellten Daimler einer 35-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schorndorf: Aufgefahren

Direkt nach dem Kreisverkehr in der Gmünder Straße musste ein 42-Jähriger seinen Toyota am Freitag, gegen 18:10 Uhr, verkehrsbedingt anhalten. Eine 23-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW-Golf auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Alfdorf: Pedelec gestohlen

In der Zeit von Freitag, 20:30 Uhr, bis Samstag, 06:30 Uhr, wurde in der Ostlandstraße ein Pedelec der Marke Haibike im Wert von ca. 2000 Euro entwendet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040.

Schorndorf: Unfall auf der L1150

Am Sonntag befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Audi A3 die L1150 in Richtung Schorndorf. Nach dem Kreisverkehr geriet sie gegen 11:50 Uhr nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit ihrem Außenspiegel mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Mazda eines 82-Jährigen. Im Anschluss daran geriet sie über die Fahrbahn auf eine dortige Leiplanke, wodurch der PKW aufgegabelt wurde und die Ölwanne des PKWs aufriss. Im weiteren Verlauf kippte die 53-Jährige hinter die Leitplanke, fuhr noch einige Meter weiter bis sie schlussendlich zum Stehen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 53-jährige Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 11000 Euro. Die Unfallverursacherin muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Waiblingen, Teiler B14/B29: Radfahrer versehentlich auf Bundesstraße geraten

Am frühen Samstagmorgen geriet ein 81-jähriger Radfahrer versehentlich auf die vierspurige Bundesstraße in Fahrrichtung Stuttgart. Nachdem er sein Missgeschick bemerkt hatte, fand er jedoch keine Möglichkeit mehr, die Schnellstraße zu verlassen. Nach Eintreffen der Polizeistreife konnte für ihn ein geeigneter Weg durch ein Gebüsch gefunden und der Besitzer und sein Fahrrad wieder einem offiziellen Radweg zugeführt werden.

Weinstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Nacht auf Sonntag hebeln unbekannter Täter in der Zeit zwischen 23 und 5 Uhr die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses auf und verschaffen sich Zutritt zu einer die verschlossene Wohnung im Obergeschoss. Beim Durchsuchen der Räume durchwühlten sie alle Schränke und Behältnisse. Das Diebesgut konnte noch nicht beziffert werden.

Weinstadt: Flächenbrand in den Weinbergen

Am Sonntagmittag brannte gegen 13 Uhr auf einem Grundstück in den Weinbergen östlich von Strümpfelbach im Bereich des Sankt-Urban-Wegs aufgrund noch ungeklärter Ursache auf einem Gartengrundstück auf einer Fläche von ca. 50qm Wiese und Sträucher sowie ein kleiner Holzhaufen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und elf Personen im Einsatz und konnte den Brand löschen.

Winterbach: Waldbrand

Am Sonntag wurde um 17.30 Uhr im Teilort Manolzweiler ein Waldbrand auf rund 400 qm gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit 18 Mann und vier Fahrzeugen aus und konnte das ausgedehnte Feuer im Unterholz löschen. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Winnenden: Kind von Pkw erfasst

Ein 8-jähriger Junge wurde am vergangenen Freitag gegen 16.45 Uhr in Winnenden in der Fliederstraße von einem 63-jährigen Audi-Fahrer erfasst, als er auf die Straße lief. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Winnenden: Traktorfahrer begeht Unfallflucht

Am vergangenen Freitag verursachte um 12.45 Uhr der Lenker eines Traktors mit angekoppelten großen Anhänger auf dem Friedhofsparkplatz in Winnenden-Hertmannsweiler einen Verkehrsunfall. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise auf das landwirtschaftliche Gespann geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter 07195/6940 zu melden.

Winnenden: Mit Einkaufswagen parkenden Pkw beschädigt

Bisher unbekannte Täter rollten am vergangenen Freitag um 11.00 Uhr in der "Lange Gasse" einen Einkaufswagen über die Straße, dort prallte der Wagen gegen einen geparkten Pkw Peugeot. Ein Fahrradfahrer versuchte noch, den Einkaufswagen zu stoppen, was jedoch nicht gelang. Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden, 07195/6940 zu melden.

Schwaikheim: Geparktes Fahrzeug touchiert und geflüchtet

Am vergangenen Samstag zwischen 11.30 und 13.00 Uhr touchierte ein bisher unbekannter Unfallverursacher den in der Ludwigsburger Straße geparkten Pkw Ford und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden, 07195/6940 zu melden.

