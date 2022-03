Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brom ausgetreten - Hochwertige Uhren entwendet - Diebstahl von Baustelle - Unfallflucht - PKW zerkratzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Mutlangen: Hochwertige Uhren entwendet

Bislang unbekannte Einbrecher kletterten auf einen Balkon eines Einfamilienhauses in der Bernhardusstraße und hebelten dort eine Balkontür auf. In den Räumlichkeiten wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht sowie diverse Handtaschen entwendet. Im Erdgeschoss wurde ein TV von der Wandhalterung abgeschraubt und ebenfalls entwendet. Weiterhin wurde im Erdgeschoss ein Tresor geöffnet und daraus mehrere hochwertige Herrenarmbanduhren der Marken Rolex, Audemars Piguet, Cartier und Panarai entwendet. Die Diebe verließen das Haus anschließend vermutlich über die angrenzende Garage und stahlen im Garten noch einen Gasgrill der Marke Napoleon. Vermutlich wurde das gesamte Diebesgut in der Hofeinfahrt des Nachbarhauses in ein bereitstehendes Fahrzeug geladen. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt im sechsstelligen Eurobereich. Die Wohnungsinhaber verließen am Donnerstag ihre Wohnung und kehrten am Sonntag nach Hause zurück. Nach Zeugenaussagen konnte am frühen Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, Licht in der Wohnung gesehen werden, so dass davon auszugehen ist, dass der Einbruch vermutlich zu diesem Zeitpunkt stattfand. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bitte Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, dies unter der Rufnummer 07171 / 3580 mitzuteilen.

Aalen: Diebstahl von Baustelle

Aus einer Wohneinheit der Großbaustelle in der Ziegelstraße wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ein Makita-Akkuradio, eine Bohrmaschine der Marke Bosch und eine Werkzeugkiste entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 4000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Sachen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Essingen: Hecke beschädigt

Zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 07.10 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden an einem Hauseingang in der Staufenstraße. Vermutlich fuhr das Fahrzeug rückwärts über den Randstein durch ein Blumenbeet in die dortige Hecke. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Aalen: Parkendes Fahrzeug gestreift

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Opel Crossland, welcher am Mittwoch zwischen 09:15 Uhr und 16:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Merz-Straße geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240.

Heubach: PKW zerkratzt

Ein Ford Kuga, der am Freitag zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Beiswanger Straße geparkt war, wurde dort im bereich der Stoßstange und des rechten hinteren Radlaufs zerkratzt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Brom ausgetreten

Am Montag um kurz nach 10:30 Uhr wurde die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd sowie das Polizeipräsidium Aalen über einen Chemieunfall in einer Schule in der Heidenheimer Straße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass im Chemiesaal während des Unterrichts versehentlich Brom ausgetreten ist. Daraufhin verließen die 20 Schüler und ein Lehrer - die alle unverletzt blieben - den Chemiesaal und verständigten die Rettungskräfte. Vorsorglich wurden anschließend etwa 500 Schüler aus dem Gebäude evakuiert. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit neun Fahrzeugen sowie 49 Einsatzkräften, darunter auch der Gefahrgutzug, vor Ort waren, reinigten die Gefahrenstelle und belüfteten das Gebäude, so dass die Schüler ab 12:30 Uhr das Gebäude wieder betreten konnten.

