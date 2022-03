Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - In Firma eingebrochen - Fahrraddiebstahl - Sachbeschädigung - Widerstände gegen Polizeibeamte

Weinstadt-Endersbach: Vorfahrt missachtet

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr in der Kalkofenstraße. Eine 57 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf befuhr die abknickende Vorfahrtstraße. Dies übersah eine 80 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo und missachtete die Vorfahrt der 57-Jährigen, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Glück im Unglück: Beide Frauen blieben unverletzt.

Schwaikheim: In Firma eingebrochen

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Robert-Bosch-Straße ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Aus einer Geldkassette wurden mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 969030 mit dem Polizeiposten Schwaikheim in Verbindung zu setzen.

Schwaikheim: Beim Ausparken Hauswand beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer prallte am Sonntagabend gegen 18 Uhr beim Ausparken in der Brunnenstraße gegen eine Hauswand und beschädigte diese hierbei. Anschließend entfernte sich der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort. Durch eine Zeugin konnte ein Teil des Kennzeichens abgelesen werden, dieses lautet WN-GA. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Fahrrad entwendet

Am Montag in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 12:50 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Dieb ein Fahrrad der Marke Bulls, das zur Tatzeit in der Albertviller Straße beim Lessinggymnasium abgestellt war. Hinweise auf den Langfinger bzw. den Verbleib des Fahrrades im Wert von etwa 400 Euro nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Sachbeschädigung

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag die Deckenverkleidung des Vordaches einer Schule in der Hofackerstraße beschädigt. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Schmiden unter 0711 9519130 zu melden.

Fellbach: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montagabend gegen 21:20 Uhr befuhr ein 26-Jähriger die Hintere Straße mit seinem Mercedes-Benz. Beim Abbiegen in die Schillerstraße kam er nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Begrenzungsstein. Der entstandene Sachschaden am Auto beträgt schätzungsweise 8000 Euro.

Schorndorf: Mit Steinpoller kollidiert

Nachdem ein 57-jähriger Paketbote am Montag gegen 12:30 Uhr seine Pakete in der Hungerbühlstraße zugestellt hatte, fuhr er beim Rückwärtsfahren gegen den Steinpoller eines 75-Jährigen und beschädigte diesen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro.

Schorndorf: Widerstände gegen Polizeibeamte

Am Montag kam es in Schorndorf zu mehreren Widerstandhandlungen gegen Polizeibeamte, bei denen ein Beamter verletzt wurde.

Gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei eine randalierende Person in der Kirchgasse gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung zeigte sich der 47-Jährige Randalierer hochaggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Als die Polizeibeamten die Personalien des Mannes feststellen wollten, verweigerte er dies ebenfalls in aggressiver Weise. Da sich das Verhalten des 47-Jährigen nicht änderte, wurde dieser von den Beamten an beiden Armen gehalten um ihn im Streifenwagen durchsuchen zu können. Hierbei wehrte sich der Mann so vehement, dass er nur durch massive Krafteinwirkung fixiert werden konnte. Zudem beleidigte der 47-Jährige die Ordnungshüter mehrfach mit Kraftausdrücken. Er musste die Nacht anschließend in der Gewahrsamszelle verbringen und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Gegen 21:00 Uhr wurde eine randalierende Person in der Daniel-Steinbock-Straße gemeldet. Als die Streifenbesatzung am Einsatzort eintraf, fanden sie eine 25-Jährige im Schlafanzug auf einer Mauer sitzend und schreiend vor. Auf Ansprache reagierte die Frau sofort verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Da sie sich auch im weiteren Verlauf unkooperativ verhielt, sollte sie zur Feststellung ihrer Identität zum Polizeirevier gebracht werden. Auch hiergegen wehrte sie sich vehement und trat in Richtung der Beamten. Sie musste schließlich fixiert werden. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes sollte die Frau in eine Spezialklinik verbracht werden. Auf der Fahrt dorthin trat sie erneut in Richtung der Beamten und biss einem Polizisten in den Arm. Die junge Frau, die vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, konnte letztendlich nach einer Sedierung durch einen hinzugerufenen Notarzt in die Klinik gebracht werden. Bei dem Angriff wurde ein Beamter verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Gewaltbereitschaft gegen Polizeibeamtinnen und -beamten nimmt im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen seit Jahren zu. Die sehr hohen Fallzahlen dokumentieren die enorme Respektlosigkeit und Aggressionsbereitschaft gegenüber den Einsatzkräften. Die Polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, dass Widerstand bzw. Gewalt gegen Polizeikräfte leider zum Dauerphänomen geworden sind. Oftmals werden Polizeibeamtinnen und -beamte bei Routineeinsätzen angegriffen und dabei leider häufig auch verletzt.

