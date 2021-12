Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - E-Bike sichergestellt: Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer

Schwerte (ots)

Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer eines hochwertigen E-Bikes der Marke "Haibike", das am vergangenen Freitag (26.11.2021) "Am Markt" in Schwerte sichergestellt wurde.

Hierbei handelt es sich um ein schwarz-silbernes Herrenrad des Types 60 Trekking mit goldener Aufschrift. Verbaut sind eine Sattelstütze "Levelnine" sowie ein "Abus"-Speichenschloss - letzteres wurde aufgebrochen. Das Fahrrad verfügt über eine Kettenschaltung und eine braun gemusterte Fahrradtasche rechts am Gepäckträger.

Eine Recherche in den polizeilichen Fahndungssystemen nach der Rahmennummer ergab keinen Treffer - das Zweirad wurde noch nicht als gestohlen gemeldet. Wer erkennt das E-Bike wieder? Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer nimmt die Polizeiwache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell