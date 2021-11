Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Tischlerei - Täter müssen Beute mit Fahrzeug abtransportiert haben

Werne (ots)

In der Nacht zu Freitag (26.11.2021) haben unbekannte Täter sich durch ein Rolltor Zutritt zur Werkstatt einer Tischlerei am Erlbach verschafft. Sie entwenden daraus und aus den dort abgestellten Fahrzeugen zahlreiche Werkzeuge. Zudem entwendeten sie mehrere zum Einbau bereitgestellte Küchengeräte.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Täter die Gegenstände über einen hinter dem Gelände der Tischlerei befindlichen Erdwall zur Straße Butenlandwehr getragen haben. Hier dürften sie auf ein Transportfahrzeug verladen und abtransportiert worden sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Freitag im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise zur Tat geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell