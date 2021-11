Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Büroeinbruch - Nachtrag zum Wochenende

Unna (ots)

Ein weiterer Einbruch in der Innenstadt wurde der Polizei am Montag (29.11.2021) gemeldet. Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Freitagmittag (26.11.2021) und Montagmorgen in ein Bürogebäude am Nordring ein. Hier brachen sie eine Etagentür im 2. Obergeschoss auf und durchsuchten zahlreiche Büroräume einer Krankenkasse. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Auch bei diesem Einbruch ist es noch unklar, wie die Täter in das Gebäude gelangten.

Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

