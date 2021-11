Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede/Dortmund - Zivilfahnder nehmen Fahrraddieb bei fingiertem Kauftermin fest

Holzwickede/Dortmund (ots)

Zivilfahnder der Kreispolizeibehörde Unna haben am vergangenen Wochenende bei einem fingierten Kauftermin einen mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen.

Der 30-Jährige ist dringend tatverdächtig, in der Nacht zu Samstag (27.11.2021) aus einer Gartenlaube im Dortmunder Stadtteil Sölde zwei Mountainbikes gestohlen zu haben. Der Geschädigte suchte daraufhin aus eigenem Antrieb bei einem Kleinanzeigenportal im Internet nach seinen entwendeten Zweirädern - mit Erfolg.

Über eine andere Person ließ er den Anbieter der Mountainbikes anrufen und einen Kauftermin vereinbaren. Dann informierte er die Polizei. Zivilermittler nahmen den 30-Jährigen am vereinbarten Treffpunkt in Holzwickede fest. Der Beschuldigte sitzt mittlerweile in Haft.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell