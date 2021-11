Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Fitnessstudio

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag (27.11.2021) auf Sonntag (28.11.2021) in ein Fitnessstudio in der Hertingerstraße in Unna eingebrochen und haben elektronische Geräte und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

