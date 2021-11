Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch - Täter hebelten Fenster auf

Werne (ots)

Bisher unbekannte Täter kletterten am Montag (29.11.2021) in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20.10 Uhr auf ein Garagendach an der Ottostraße und hebelten ein Fenster im 1. Obergeschoss auf. Sie drangen dadurch in die Wohnung ein und durchsuchten Schränke und Kommoden. Das Erdgeschoss wurde augenscheinlich nicht betreten. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

