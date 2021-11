Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Tankstelle mit Werkstatt - Täter verletzte sich am Tatort

Selm (ots)

In der Zeit von Freitagmittag (26.11.2021) bis Montagmorgen (29.11.2021) schlugen Unbekannte eine Scheibe eines Werkstatttores an der Lünener Straße ein. Von der Werkstatt aus gelangten die Täter durch Aufbrechen eines Fensters in den angrenzenden Verkaufsraum der Tankstelle.

Sowohl in der Werkstatt als auch im Verkaufsraum wurden mehrere Behältnisse durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurden ein geringer, zweistelliger Bargeldbetrag sowie mehrere Dosen eines Energydrinks entwendet.

Am Tatort aufgefundene Blutspuren lassen darauf schließen, dass sich zumindest ein Täter während des Einbruchs verletzt haben könnte.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

