POL-FR: Titisee-Neustadt - B317/Seesteige - Frontalkollision zweier Pkw - Verursacherin lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.07.2021, kam es gegen 14.20 Uhr an der sogenannten Seesteige in Höhe des Titisees zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 19-jährige Fahrerin eines bergwärts fahrenden Pkw geriet aus noch nicht geklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach links auf den Gegenfahrstreifen. Der dort entgegenkommende 49 Jahre alte Pkw-Fahrer konnte eine Frontalkollision der beiden Pkw nicht verhindern. Die 19-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem sie durch die Feuerwehr Titisee-Neustadt befreit werden konnte, wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sie wurde nach vorläufigen Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt. Auch der 49 Jahre alte Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden wird auf ca. 30-40.000,-EUR geschätzt. Der betroffene Abschnitt der B317 zwischen den Einmündungen zur B31 und B315 ist voll gesperrt. Die Straßenmeisterei hat eine Umleitung eingerichtet. Die beiden Unfallfahrzeuge müssen mit Abschleppdiensten geborgen werden. Nach den ersten Maßnahmen durch zwei Streifen des Polizeireviers Titisee-Neustadt wird die weitere Sachbearbeitung durch die Verkehrspolizei übernommen. Die Sperrung der B317 im genannten Bereich wird noch weitere Zeit notwendig sein. Mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe wurde eine Spezialfirma hinzugerufen.

RTN/CW

