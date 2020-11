Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Papiertonnen in Brand gesetzt

MeppenMeppen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend an der Versener Straße zwei Papiermülltonnen in Brand gesetzt. Die Brandentdecker konnten die Flammen gegen 20.30 Uhr selbstständig ablöschen. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell