Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Ihlowerfehn - Zigarettenautomat gesprengt und Rucksack zurückgelassen

Bild-Infos

Download

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow/Ihlowerfehn - Zigarettenautomat gesprengt und Rucksack zurückgelassen

In Ihlowerfehn wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Zigarettenautomat gesprengt. In einem Automaten in der Plaggefelder Straße verursachten Unbekannte gegen 2 Uhr eine Detonation und beschädigten den Automaten erheblich. An den Inhalt gelangten sie offenbar nicht. Am Tatort wurde ein Rucksack der Marke "Under Armour" zurückgelassen (siehe Foto). Die Polizei bittet in dem Zusammenhang um Hinweise. Personen, die den aufgefunden Rucksack zuordnen oder sonstige Angaben machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell