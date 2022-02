Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht +++ Ihlow - Einbruch in Café +++ Aurich - Versuchter Aufbruch eines Pkw +++ Krummhörn/Jennelt - Spiegelunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu einem Sachverhalt, der sich bereits am 10.01.2022 in der Auricher Innenstadt ereignete. Nach bisherigem Erkenntnisstand war gegen 17.20 Uhr eine Jugendliche in der Straße An der Stiftsmühle fußläufig unterwegs zu ihrem Fahrrad, als ihr aus Richtung Oldersumer Straße eine unbekannte männliche Person entgegenkam. Der Mann soll die Jugendliche an den Oberarm gefasst und versucht haben, sie an sich zu ziehen. Sie schlug ihm mit dem Ellenbogen gegen den Bauch, woraufhin er in unbekannte Richtung flüchtete. Der Mann wird beschrieben als etwa 1,80 Meter groß mit einem auffälligen Tattoo am rechten Handrücken. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Ihlow - Einbruch in Café

Unbekannte sind in ein Café in Ihlow eingebrochen. Die Täter verschafften sich im Ihlower Forst zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 10.10 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Klostercafé und entwendeten unter anderem eine Geldkassette. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Versuchter Aufbruch eines Pkw

Zu einem versuchten Pkw-Aufbruch kam es in der Nacht zu Mittwoch in Aurich. Unbekannte versuchten zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, auf einem Grundstück einen BMW 3er aufzubrechen und beschädigten dabei das Schloss der Fahrertür. Geöffnet wurde der Wagen offenbar nicht. Der BMW stand zur Tatzeit auf einem Grundstück an der Esenser Straße im Bereich der Habbo-Apken-Straße. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn/Jennelt - Spiegelunfall

In Jennelt kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Donnerstag gegen 7.30 Uhr war eine Fahrerin eines Linienbusses auf der Jennelter Straße unterwegs, als ihr ein Kleintransporter entgegenkam, der plötzlich auf ihre Fahrspur geriet. Sie stießen an den Außenspiegeln zusammen. Der Transporterfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell