Diebe waren in den vergangenen Tagen in Rottenacker und Giengen unterwegs.

(UL) Zwischen Freitag und Sonntag müssen die Unbekannten in Rottenacker unterwegs gewesen sein. In dieser Zeit stahlen sie die Ortstafel in Richtung Volkersheim. Die Ehinger Polizei (07391 588-0) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

(HDH) Bereits Ende Dezember sägte ein Unbekannter die Ortstafel des Giengener Teilortes Burgberg in der Weilerstraße ab und nahm das Schild mit. Auch die Ortstafeln von Hohenmemmingen brachten Diebe in ihren Besitz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Tat Ende Dezember in der Weinstraße passiert sein. Die Giengener Polizei (07322/96530) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

