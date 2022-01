Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Im Streit schwer verletzt.

Nach einer Auseinandersetzung am Neujahrstag in Holzheim befindet sich ein 33-Jähriger nun in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, stritt sich der Mann in den frühen Morgenstunden mit einem anderen in einer Wohnung in Ursenwang. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte. Bei der körperlichen Auseinandersetzung soll der 33-Jährige seinen alkoholisierten Kontrahenten schwer verletzt haben. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige trug bei dem Geschehen leichte Verletzungen davon.

Die Polizei nahm den Mann noch am Samstag vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde er am Sonntag dem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl. Der Mann wurde nun einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die Ermittlungen der Göppinger Kriminalpolizei zum Tathergang und auch der Tatwaffe dauern an.

