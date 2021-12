Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Vermisste 55-Jährige angetroffen und zurück in Therapieeinrichtung

Homberg (ots)

Schwalm-Eder-Kreis

Vermisste 55-Jährige wohlbehalten angetroffen Mittwoch, den 15.12.21 Die 55-jährige Marion B., welche gestern als Vermisst gemeldet worden ist, wurde am heutigen Vormittag im Bereich von Melsungen angetroffen. Ein Zeuge, welcher die Fahndung nach der 55-Jährigen gelesen hatte, gab einen Hinweis zu deren Aufenthaltsort an die Polizei. Die 55-Jährige wurde mittlerweile von der Polizei zurück in die Therapieeinrichtung nach Homberg gebracht.

Die Medien werden gebeten, das Foto der 55-Jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

