Polizei Homberg

POL-HR: Homberg/ Efze: 55-jährige Marion B. aus Therapieeinrichtung vermisst

Ein Dokument

Homberg (ots)

Homberg

55-jährige Frau aus Therapieeinrichtung vermisst Die 55-jährige Marion B. wird seit dem 04.12.2021 aus einer Therapieeinrichtung in Homberg vermisst. Frau B. ist auf Medikamente angewiesen, welche sie nicht mit sich führt. Die 55-Jährige verließ die Einrichtung am 02.12.2021 und sollte am 04.12.2021 wieder zurück sein. Bisher ist sie dort jedoch nicht erschienen. Der letzte Telefonkontakt fand am 08.12.2021 statt. Frau B. ist ca. 170 cm groß, hat grün-blaue Augen und kurze braune Haare(sieh beigefügtes Foto). Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell