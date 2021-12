Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl eines hochwertigen BMW X 5 M - Stehlschaden 45.000 EUR

Homberg (ots)

Pressemitteilung der PD Schwalm-Eder vom 10.12.2021:

Gudensberg

Diebstahl eines Pkw BMW X 5 M

Tatzeit: 09.12.2021, 19:30 Uhr bis Freitag, 10.12.2021, 05:20 Uhr

Unbekannte Täter entwenden BMW im Wert von 45.000 EUR.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (09.-10-12.2021) einen BMW X 5 M (Farbe: weiß) aus der Straße Langhausring in Gudensberg entwendet. Der BMW mit dem amtlichen Kennzeichen HR-LN 10 war zum Zeitpunkt der Tat auf dem Hof des Besitzers geparkt. Vermutlich unter Zuhilfenahme technischen Geräts gelang es den unbekannten Tätern direkt auf den Öffnungs- bzw. den Zündmechanismus des BMW einzuwirken und diesen in der Folge zu entwenden. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter 05681/774-0.

