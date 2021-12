Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Unbekannte Täter stehlen Unterhaltungselektronik für hunderttausende Euro aus Lkw

Diebstahl von Elektronikgeräten aus Lkw Tatzeit: 01.12.2021, 19:55 Uhr bis 02.12.2021, 09:55 Uhr Vermutlich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag vergangener Woche stahlen unbekannte Täter Elektronikgeräte im Wert von mehreren hunderttausend Euro aus einem Sattelauflieger auf dem Autobahnrastplatz "Euro Rastpark" Guxhagen. Die Täter begaben sich zu dem parkenden Lkw mit Auflieger und schnitten mit unbekanntem Werkzeug die metallene Hecktür des Aufliegers auf. Aus dem Innenraum stahlen sie eine größere Anzahl an Unterhaltungselektronik und Zubehör. Die Täter müssen das Diebesgut in einen Lieferwagen oder einen kleinen Lkw umgeladen haben. Der Diebstahl wurde erst später an einem Abladeort bemerkt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

